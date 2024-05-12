Dino yine sevinmedi

ARKADAŞLARINI DA UYARDI
Temsilcimizin ligin son haftasında 2-0 kaybettiği Sakaryaspor maçında takımının ikinci golünü atan Dino Ndlovu golden sonra sevinmedi. Güney Afrikalı golcü ilk maçta da attığı golün ardından sevinmemişti. Dino Del Valle’nin attığı golden sonrada gol sevincini abartan arkadaşlarını uyardı. Dino’nun bu hareketi Kocaelispor taraftarı tarafından takdir edildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.