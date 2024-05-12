Toplu taşıma da devrim gibi uygulama: 81 ilde geçerli olacak

Türkiye’deki genel olarak büyük bir nüfusun kullandığı toplu taşımalar her il özelinde çalışmalarına devam ediyor. Toplu taşımada iller arasında geçerli olan en belirgin fark ise ulaşım kartları oluyor. Her ilin kendi özelinde kullanmış olduğu ulaşım kartları nedeniyle farklı şehirlerden farklı amaçlarla gelen vatandaşlar için toplu ulaşımı kullanamama problemi ortaya çıkıyor. PTT tarafından yapılacak bu yeni uygulama ile beraber bu sorun tamamen ortadan kalkacak. PTT’ nin başlatmış olduğu Türkiye Kart projesi 81 ilde değişiklik gösteren toplu ulaşım kartlarını birleştirme amacında olacak.

2024 YILINDA TÜRKİYE’NİN İLK YARISINDA…

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten geliştirilmiş ve 81 ilde uygulanacak olan bu yeni gelişmesinin, 2024 senesinin sonuna kadar Türkiye’nin yarısından fazlasını kapsayacağı ve bir sonraki sene ülke geneline yayılacak olan bir uygulama olduğunu söyledi. Türkiye Kart şu anda birçok şehirde tercih edilen ulaşım kartlarında yer alan imkanları da aynı şekilde sunacak Entegrasyonun olduğu şehirlerde vatandaşlara öğretmen, öğrenci, gazi ve engelliler indirimleri gibi fırsatlar sunarken, aynı zamanda aktarma gibi durumlarda indirimlerden yaralanma imkanı sağlıyor.

YALNIZCA ULAŞIM KARTI DEĞİL

Aynı zamanda Gülten, Türkiye Kart’ın yalnızca bir toplu ulaşım kartından ibaret olmadığını vurgulayarak, belediyelerin kendi kartlarını çıkarabilmesi için devam edeceğini ve bu kartların Türkiye Kart logosu ile entegre olabileceğinin de açıklamasını yaptı. Gülten, Türkiye Kart’ın ortaya çıkarmış olduğu ihtiyaç doğrultusunda toplu taşıma kartlarının birlikte kullanılması amacıyla başlatıldığını söyledi. Özellikle de kredi kartıyla yapılan ödemelerin çoğu yerde geçerli olacağını indirim ve aktarma gibi fırsatların olmadığını ifade eden Gülten, genel olarak asker, öğretmen ve engelli vatandaşların her şehirde ayrı kart almak mecburiyetinde olduklarını dile getirdi. Yeni kartla önemli bir rahatlama olacağını vurguladı.