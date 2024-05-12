Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 May 2024 - 21:08- Gündem G:

Toplu taşıma da devrim gibi uygulama: 81 ilde geçerli olacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Toplu taşımalarda sürekli değişimler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son yapılan devrim niteliğinde olacak bir değişim söz konusu. Yapılacak yeni uygulama 81 ilde birden geçerli olacak.

Toplu taşıma da devrim gibi uygulama: 81 ilde geçerli olacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’deki genel olarak büyük bir nüfusun kullandığı toplu taşımalar her il özelinde çalışmalarına devam ediyor. Toplu taşımada iller arasında geçerli olan en belirgin fark ise ulaşım kartları oluyor. Her ilin kendi özelinde kullanmış olduğu ulaşım kartları nedeniyle farklı şehirlerden farklı amaçlarla gelen vatandaşlar için toplu ulaşımı kullanamama problemi ortaya çıkıyor. PTT tarafından yapılacak bu yeni uygulama ile beraber bu sorun tamamen ortadan kalkacak. PTT’ nin başlatmış olduğu Türkiye Kart projesi 81 ilde değişiklik gösteren toplu ulaşım kartlarını birleştirme amacında olacak.

2024 YILINDA TÜRKİYE’NİN İLK YARISINDA…

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten geliştirilmiş ve 81 ilde uygulanacak olan bu yeni gelişmesinin, 2024 senesinin sonuna kadar Türkiye’nin yarısından fazlasını kapsayacağı ve bir sonraki sene ülke geneline yayılacak olan bir uygulama olduğunu söyledi. Türkiye Kart şu anda birçok şehirde tercih edilen ulaşım kartlarında yer alan imkanları da aynı şekilde sunacak Entegrasyonun olduğu şehirlerde vatandaşlara öğretmen, öğrenci, gazi ve engelliler indirimleri gibi fırsatlar sunarken, aynı zamanda aktarma gibi durumlarda indirimlerden yaralanma imkanı sağlıyor.

YALNIZCA ULAŞIM KARTI DEĞİL

Aynı zamanda Gülten, Türkiye Kart’ın yalnızca bir toplu ulaşım kartından ibaret olmadığını vurgulayarak, belediyelerin kendi kartlarını çıkarabilmesi için devam edeceğini ve bu kartların Türkiye Kart logosu ile entegre olabileceğinin de açıklamasını yaptı. Gülten, Türkiye Kart’ın ortaya çıkarmış olduğu ihtiyaç doğrultusunda toplu taşıma kartlarının birlikte kullanılması amacıyla başlatıldığını söyledi. Özellikle de kredi kartıyla yapılan ödemelerin çoğu yerde geçerli olacağını indirim ve aktarma gibi fırsatların olmadığını ifade eden Gülten, genel olarak asker, öğretmen ve engelli vatandaşların her şehirde ayrı kart almak mecburiyetinde olduklarını dile getirdi. Yeni kartla önemli bir rahatlama olacağını vurguladı.

# Türkiye, yeni, ifade, HER

12 May 2024 - 21:08 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.715.002 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

İlke - 81 ilde geçerli olacak olan bu oygulama gerçekten çok güzel bir de keşke 81 ildə geçerli olacak olan uygulama olarak tüm toplu taşımaların elektrikli olması uygulamasını da hayata geçirseler.

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 12 Mayıs 23:51
02

Yasin - @İlke 01 nolu yoruma cevabı: Elektrik li otobüs kullanan şehirler var ama onun hesaplan masi ve araçların eski olanlarla değişmesi gerekli o da zaman alır birde otobüs üretim araba gibi çok hızlı değil ayda 15 veya 20 otobüs üretiliyor bir filo değişimi bile 50 veya 100 araç oluyor oda diyer şehirlerin talepleri ile yoğun oluyor ayrıca elektrik otobüs 300 bin Euro lardan başlıyor mazotlu 180 200 bin Euro civarı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 01:58

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL