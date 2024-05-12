Cihat Çorum’da oynayabilecek

SARI KARTLAR SIFIRLANDI
Temsilcimizin Sakaryaspor ile oynadığı maçın 36.dakikasında Yusuf Cihat Çelik görmüş olduğu sarı kartla bu sezon 4.sarı kartını görmüştü. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Yusuf Cihat Çelik’in statü gereği sarı kartları sıfırlandı. Futbol Disiplin Talimatları 93.maddesinin 6 ve 7.bentlerine göre deneyimli orta saha cezalı duruma düşmeyecek. TFF ilgili maddelerde, “Bir ligde, çift devreli lig usulü oynanan müsabaka veya kademelerden sonra ayrıca kademe veya kademeler olduğu takdirde, çift devreli lig usulü oynanan müsabakalarda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki kademelere taşınmaz. Bir sezonda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki sezona taşınmaz” ifadelerine yer veriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.