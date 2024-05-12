Cihat Çorum’da oynayabilecek

SARI KARTLAR SIFIRLANDI

Temsilcimizin Sakaryaspor ile oynadığı maçın 36.dakikasında Yusuf Cihat Çelik görmüş olduğu sarı kartla bu sezon 4.sarı kartını görmüştü. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Yusuf Cihat Çelik’in statü gereği sarı kartları sıfırlandı. Futbol Disiplin Talimatları 93.maddesinin 6 ve 7.bentlerine göre deneyimli orta saha cezalı duruma düşmeyecek. TFF ilgili maddelerde, “Bir ligde, çift devreli lig usulü oynanan müsabaka veya kademelerden sonra ayrıca kademe veya kademeler olduğu takdirde, çift devreli lig usulü oynanan müsabakalarda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki kademelere taşınmaz. Bir sezonda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki sezona taşınmaz” ifadelerine yer veriyor.