12 futbolcu serum aldı

Burak’ın hiç idmana çıkmadığı, son iki gün idmana çıkmayan futbolcular olduğu, Emir’in son çalışmaya katılmadığı belirtildi. Hafta boyunca kimi hastanede, kimi tesislerde serum tedavileri yapılan futbolcular sağlık açısından en iyi olarak sahaya çıkartılmaya çalışıldı.

Kaynak: Spor Servisi