Büyük hayal kırıklığı

SON DERECE ETKİSİZ, BİTİK
Büyük umutlarla, galibiyet inancıyla normal sezonun son maçı için tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, ezeli rakip karşısındaki son derece etkisiz, bitik oyun ve 2-0’lık yenilgiyle kahroldular. 90 dakika oyunun hakemi olan Sakaryaspor golsüz geçilen ilk yarının ardından ikinci yarının başı ve sonunda golleri bulurken, attığından fazlasını kaçırdı.
KOMŞU FİNAL BİLETİNİ KAPTI
Kocaelispor mücadele boyunca pozisyon bulmakta güçlük çekti. Futbolcular tel tel döküldü. Bu sezon ilk kez tribünleri dolduran Yeşil-Siyahlı taraftarlar bitiş düdüğü sonrasında son derece üzgün bir şekilde hayal kırıklığıyla evlerine döndü. Sakaryaspor Play-Off final biletini cebine koyarken, Kocaelispor ligi altıncı bitirip ilk turda saha avantajını bile alamadı.
DOLDURDULAR- Büyük umut ve inançla stadyuma akın eden taraftarlar 90 dakika coşkulu şekilde takıma destek oldular, harika bir atmosfer yarattılar ama 90 dakika bitimi hayal kırıklığı yaşadılar.
MUHTEŞEM GÖSTERİ- Maçtan önce maraton tribününde gerçekleştirilen koreografi gösterisi ayakta alkışlandı.
VARLIK GÖSTEREMEDİK- Kocaelispor ezeli rakibi önünde en küçük bir varlık gösteremedi, çok kolay teslim oldu. Maçın etkisiz isimlerinden Ramil’in rakibiyle hava topu mücadelesi(Fotoğraflar: Hulusi Özdilek)
Kaynak: Spor Servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.