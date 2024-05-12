Büyük hayal kırıklığı

SON DERECE ETKİSİZ, BİTİK

Büyük umutlarla, galibiyet inancıyla normal sezonun son maçı için tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, ezeli rakip karşısındaki son derece etkisiz, bitik oyun ve 2-0’lık yenilgiyle kahroldular. 90 dakika oyunun hakemi olan Sakaryaspor golsüz geçilen ilk yarının ardından ikinci yarının başı ve sonunda golleri bulurken, attığından fazlasını kaçırdı.

KOMŞU FİNAL BİLETİNİ KAPTI

Kocaelispor mücadele boyunca pozisyon bulmakta güçlük çekti. Futbolcular tel tel döküldü. Bu sezon ilk kez tribünleri dolduran Yeşil-Siyahlı taraftarlar bitiş düdüğü sonrasında son derece üzgün bir şekilde hayal kırıklığıyla evlerine döndü. Sakaryaspor Play-Off final biletini cebine koyarken, Kocaelispor ligi altıncı bitirip ilk turda saha avantajını bile alamadı.

DOLDURDULAR- Büyük umut ve inançla stadyuma akın eden taraftarlar 90 dakika coşkulu şekilde takıma destek oldular, harika bir atmosfer yarattılar ama 90 dakika bitimi hayal kırıklığı yaşadılar.

MUHTEŞEM GÖSTERİ- Maçtan önce maraton tribününde gerçekleştirilen koreografi gösterisi ayakta alkışlandı.

VARLIK GÖSTEREMEDİK- Kocaelispor ezeli rakibi önünde en küçük bir varlık gösteremedi, çok kolay teslim oldu. Maçın etkisiz isimlerinden Ramil’in rakibiyle hava topu mücadelesi(Fotoğraflar: Hulusi Özdilek)

Kaynak: Spor Servisi