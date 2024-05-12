Sağlam ikinci dönemine bu mesajla başladı

Kocaelispor'da Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine ikinci kez Ertuğrul Sağlam getirildi. Sağlam, anlaşma sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımı yaptı. Ertuğrul Sağlam'dan anlaşma sonrası ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafını paylaşarak "Hazır mıyız Kocaelispor" ifadesini kullandı.
Hazır mıyız? ?⚫️ @Kocaelispor pic.twitter.com/whGi5MJRtz
— Ertuğrul Sağlam (@esaglamofficial) May 12, 2024
Kaynak: Spor Servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.