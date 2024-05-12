Annesine bakmak için tedavi olmak istiyor  

BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİN

Konu ile ilgili gazetemize gönderdiği yazıda yardım çığlığının duyulmasını isteyen Karadeniz, “İnsanlık adına bir facianın önüne geçilmesi için psikolojik tedaviye ihtiyacım var. 2 fakülte bitirmiş biriyim. Ama ne yaptıysam hastalığıma çare bulamadım. Benden başka bakacak kimsesi olmayan alzheimer hastası annem yatalak ve ben ona bakıyorum. Son 10 gündür hastalığımın giderek artması nedeniyle anneme bakamıyorum. Çok büyük çaresizlik içindeyim.

HASTALIĞIM ARTIYOR

Ben otururken, yatarken, ayakta bulunduğum yerde su olsun veya olmasın sürekli aklıma, gözümün önüne su ve dar alanın gelmesinden dolayı boğuluyor ve tıkanıyorum. Sürekli boğulmayı, tıkanmayı istem dışı düşündüğüm için bulunduğum yerde sabit kalamıyorum ve her an cinnet halindeyim. Çapa Tıp Fakültesi psikiyatri servisine gittiğimde hastalığımın sinirsel olduğu, önce siniri ilaçla azaltıp terapiyle bu korkuyu bilinçaltından alacaklarını söylediler. Antidepresan ilaçların benim hastalığıma zararlı olduğunu belirttiler. Yereldeki hastanelere gittiğimde durumumu söylediğim halde sürekli antidepresan yazıp gönderiyorlar.

Hastalığım giderek artıyor. Tek isteğim tedavi olup hem sağlıklı bir birey olmak hem de yatalak anneme kimseye muhtaç olmadan bakmak. Para, pul hiçbir şey istemiyorum. Tedavi olmanın dışında hiçbir talebim yoktur. Sizlerin kendisiyle mücadeleden yorulmuş cinnet halindeki birisine hem yatalak annesini düşünüp yardımcı olacağını bildiğim için yazdım. Hastalığımın detayları istenirse yazarım. Yaklaşık on gündür yatalak alzheimer hastası annemle kendi hastalığım sebebiyle ilgilenemedim. İnsanlık adına doğru bir tedaviyle iyileşip kimseye yük olmadan annemle beraber yaşamak istiyorum” dedi.