FETÖ’den ihraç edilen savcının kupa kaldırmasına tepki

Kocaeli Barosu’nun stajyer avukatlara teşekkür etmek için çektirdiği fotoğrafı baronun sosyal medya ve resmi sitesinde paylaşmasının ardından gazetemizin ihbar hattına şikayetler geldi. Kocaeli Barosu başkanının da bulunduğu fotoğrafta FETÖ’den ihraç edilmiş Hacı Sarıgüzel isimli eski savcının kupa kaldırmasına tepki gösterildi. Baronun yargılama süreci devam eden, iki yıl hapiste yatan ve cep telefonunda bylock bulunan bir kişiyle ayrı karede yer almasına tepki gösterenler, Sarıgüzel’in hangi vasıfla kupayı kaldırdığını da merak ettiklerini ve bu konuda Kocaeli Barosu yönetimini açıklama yapmasını istedi.