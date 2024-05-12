FETÖ’den ihraç edilen savcının kupa kaldırmasına tepki

Kocaeli Barosu’nun stajyer avukatlara teşekkür etmek için çektirdiği fotoğrafı baronun sosyal medya ve resmi sitesinde paylaşmasının ardından gazetemizin ihbar hattına şikayetler geldi. Kocaeli Barosu başkanının da bulunduğu fotoğrafta FETÖ’den ihraç edilmiş Hacı Sarıgüzel isimli eski savcının kupa kaldırmasına tepki gösterildi. Baronun yargılama süreci devam eden, iki yıl hapiste yatan ve cep telefonunda bylock bulunan bir kişiyle ayrı karede yer almasına tepki gösterenler, Sarıgüzel’in hangi vasıfla kupayı kaldırdığını da merak ettiklerini ve bu konuda Kocaeli Barosu yönetimini açıklama yapmasını istedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.