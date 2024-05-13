Saatinde geldiğini iddia ettiği hastanede doktor bulamadı

Yaşadığı olayı anlatan vatandaş, “Saat 16.10’da Şehir Hastanesi Ortopedi bölümünde randevum vardı. Hastane o kadar büyük ki ben saat 16.08’de anca bölümü buldum. 16.10’da girişimi yaptırdım. Tam randevu saatinde kayıt yaptırdım ama doktor odasına gittiğimde doktor yoktu. Çalışanlar doktorun çıktığını söylediler. Ben bu randevu için tam 17 gün bekledim. Sistemde 16.10’a randevu açılıyor ama doktor yok. Çok büyük mağduriyet yaşadım. Tekrar yeni randevu alıp yeniden hastaneye geleceğim. Benim burada tek suçum tam vaktinde gelmem oldu. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğünün gerekli çalışmayı yapmasını ve doktorların son randevuları gelmeden çıkmamalarını istiyorum” dedi.