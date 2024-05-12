Dilderesi yine köpükle kaplandı

Derenin bölgedeki sanayi tarafından kirletildiğini ifade eden vatandaş, “Bu bölgede sanayi kaynaklı zaten çok büyük kirlilik yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik buradaki tüm firmaların atık su gider hatlarına scada sistemi kurdu. Dere eskisi gibi pis akmıyor. Ama zaman zaman bazı firmalar bu dereyi kirletiyor. Yine dereye gönderilen bir atık su nedeniyle dere üzerinde köpükler oluştu. Derenin kenarları boylu boyunca köpük içinde. Yetkililerin bunları görmesini istiyoruz. Scada sistemi dışında kaçak giderler olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda gerekli çalışmanın yapılmasını istiyoruz” dedi.