Dilderesi yine köpükle kaplandı

Derenin bölgedeki sanayi tarafından kirletildiğini ifade eden vatandaş, “Bu bölgede sanayi kaynaklı zaten çok büyük kirlilik yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik buradaki tüm firmaların atık su gider hatlarına scada sistemi kurdu. Dere eskisi gibi pis akmıyor. Ama zaman zaman bazı firmalar bu dereyi kirletiyor. Yine dereye gönderilen bir atık su nedeniyle dere üzerinde köpükler oluştu. Derenin kenarları boylu boyunca köpük içinde. Yetkililerin bunları görmesini istiyoruz. Scada sistemi dışında kaçak giderler olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda gerekli çalışmanın yapılmasını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.