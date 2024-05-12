Bursa'da devrilen traktördeki 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İlçeye bağlı kırsal Sansarak Mahallesi Çayırlar mevkisinde, Abdulkadir E'nin (17) kullandığı plakasız traktör devrildi.
Kazada, traktörde bulunan ve aracın altında kalan Ercan E. (15) yaşamını yitirdi.
Traktör sürücüsü Abdülkadir E. ile diğer yolcu Kamil E. (16) ise ağır yaralandı.
112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine sevk edilen Abdülkadir E. ile Kamil E'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.