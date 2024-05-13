Bir bira grubuna zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubuna 4 ila 9 lira zam geleceğini duyurdu.
15-20 TL ZAM GELECEĞİ İDDİASI
Dündar yeni tarifeyi sosyal medya hesabından yayımladı. Biraya 15-20 TL arasında zam geleceği iddialara ilişkin olarak da "Manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.