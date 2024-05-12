D-130’un kenarındaki kaldırım tehlikeli

Kaldırımın hem dar hem de bozuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu kaldırımdan yürürken gerçekten çok büyük zorluk yaşıyoruz. İki kişinin yan yana geçmesi imkansız neredeyse. Aynı zamanda kaldırımın yanında bulunan taş duvarın ortasında boşluk var. Bu boşluk özellikle çocuklar için büyük risk teşkil ediyor. Bu konuda belediyenin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Bu yolda yayalar zorlukla yürüyor. Bunun görülüp bir önlem alınacağına inanıyoruz” dedi.