D-130’un kenarındaki kaldırım tehlikeli

Kaldırımın hem dar hem de bozuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu kaldırımdan yürürken gerçekten çok büyük zorluk yaşıyoruz. İki kişinin yan yana geçmesi imkansız neredeyse. Aynı zamanda kaldırımın yanında bulunan taş duvarın ortasında boşluk var. Bu boşluk özellikle çocuklar için büyük risk teşkil ediyor. Bu konuda belediyenin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Bu yolda yayalar zorlukla yürüyor. Bunun görülüp bir önlem alınacağına inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.