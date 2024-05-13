“Plajyolu tır parkı ve lojistik alan değil”

Trafik sıkıntısının yaşandığı bölgede her zaman tır ve kamyonların park ettiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Bu tırlar yüzünden mahalle sakinleri olarak park edecek yer bulamıyoruz. Tırların tır parkı haricinde şehir içine park etmeleri kanunen yasak. Polise şikayet ediyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Ayrıca vızır vızır tır hareketliliği olması nedeni ile çocuklarımızı güvenle sokağa gönderemiyoruz. Kanunda, “Belediyece belirlenmiş yer dışında şehrin muhtelif yerlerinde meydan, cadde, sokak, boş alanlarda, çevre yolu güzergahlarında tır, kamyon, traktör, kamyonet gibi araçların nakliye amaçlı beklemesi yasak” olduğu yazıyor. Bu kanunu tüm yetkililere hatırlatmak isteriz. Mahallemizin bir tır ve kamyon parkı ve lojistik merkez olmadığının bilinmesini isteriz. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyoruz” dedi.