Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

İstanbul'da bir restoranda çorba ve su içen vatandaş, kasada 110 liralık hesabı öderken suyun 30 TL olduğunu öğrenince cinnet geçirdi.
SUYUN 30 TL OLMASI KÜPLERE BİNDİRDİ
Suyun 30 TL olmasına isyan eden yaşlı adam, restoranın fiyat politikasına sert tepki gösterdi. Kasada yüksek sesle fiyata isyan eden, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşacağını söyledi.
RESTORANDAN YAKA PAÇA DIŞARI ATILDI
Fiyatların normal olduğunu savunan restoran çalışanları, isyan etmeye devam eden yaşlı adamı, yaka paça dışarı çıkardı.
Kaynak: Haberler.com
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.