Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

İstanbul'da bir restoranda çorba ve su içen vatandaş, kasada 110 liralık hesabı öderken suyun 30 TL olduğunu öğrenince cinnet geçirdi.

SUYUN 30 TL OLMASI KÜPLERE BİNDİRDİ

Suyun 30 TL olmasına isyan eden yaşlı adam, restoranın fiyat politikasına sert tepki gösterdi. Kasada yüksek sesle fiyata isyan eden, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşacağını söyledi.

RESTORANDAN YAKA PAÇA DIŞARI ATILDI

Fiyatların normal olduğunu savunan restoran çalışanları, isyan etmeye devam eden yaşlı adamı, yaka paça dışarı çıkardı.

Kaynak: Haberler.com