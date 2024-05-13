Gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

Olay, saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 8-10 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk serinlemek için gölete girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, diğer 2 çocuk suda kayboldu. Dışarıya çıkan çocuk, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. İSAK ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uzun süre boyunca suda kalan 2 çocuğun cesedine ulaştı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.