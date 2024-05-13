Kamuda 100 milyar liralık tasarruf: Paket bugün açıklanacak

Kamu harcamalarında 100 milyar liralık düşüş sağlaması hedeflenen tasarruf paketi, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak.
Kamuda tasarruf paketinin açıklandığı program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Yılmaz ve Şimşek tarafından açıklanacak paket ile 100 milyar liralık büyüklüğe ulaşması beklenen tasarruf tedbirleriyle birlikte, kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.
Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak. Yüzde 65’i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.
Mal ve hizmet alım ödenekleri ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilmesi beklenen paket uyarınca, az kaynakla etkin projeler yapılacak, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi giderler, öncelikli olarak azaltılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek, zorunlu durumlarda geziler sınırlı kadro ile gerçekleştirilecek. Kurumlar, eğitim toplantılarını otellerde değil, kendi tesislerinde yapacak.
Kaynak: Milliyet
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Usta - Şu mu demektir,
Yıllarca Kamu,da hep israf yapılmış.
Öğrenmenin yaşı yok.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.