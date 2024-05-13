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13 May 2024 - 09:07- Ekonomi G:

Kamuda 100 milyar liralık tasarruf: Paket bugün açıklanacak

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Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi yarın açıklanıyor. Kamuda yapılan harcamaların azaltılmasını öngören paketin ardından sırayla diğer paketler gündeme gelecek. Bugün açıklanacak olan paketle birlikte 100 milyar liralık harcama kalemlerinin düşmesi bekleniyor.

Kamuda 100 milyar liralık tasarruf: Paket bugün açıklanacak mask
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Kamu harcamalarında 100 milyar liralık düşüş sağlaması hedeflenen tasarruf paketi, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak.

Kamuda tasarruf paketinin açıklandığı program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Yılmaz ve Şimşek tarafından açıklanacak paket ile 100 milyar liralık büyüklüğe ulaşması beklenen tasarruf tedbirleriyle birlikte, kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak. Yüzde 65’i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

Mal ve hizmet alım ödenekleri ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilmesi beklenen paket uyarınca, az kaynakla etkin projeler yapılacak, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi giderler, öncelikli olarak azaltılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek, zorunlu durumlarda geziler sınırlı kadro ile gerçekleştirilecek. Kurumlar, eğitim toplantılarını otellerde değil, kendi tesislerinde yapacak.

Kaynak: Milliyet

# yeni, sosyal, hizmet, araç, Kamu, tasarruf, Mehmet Şimşek

13 May 2024 - 09:07 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Usta - Şu mu demektir,

Yıllarca Kamu,da hep israf yapılmış.

Öğrenmenin yaşı yok.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 09:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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