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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 'Masada 3 farklı senaryo var...'

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Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesine yaklaşık 1.5 ay kala ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırmasının ardından gözler yeni dönem maaş zamlarına çevrildi. Kamuoyunda emekli maaşlarıyla ilgili 3 farklı formül konuşuluyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 'Masada 3 farklı senaryo var...' mask
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Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkarmasının ardından temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı zam farkları merak edilmeye başlandı. Kamuoyunda ise emeklilere üç farklı zam formülü konuşuluyor. Peki SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası yüksek enflasyonun tansiyonunu düşürmek amaçlı çeşitli programlar uygulamaktadır. Merkez Bankası’nın enflasyon raporuna göre hedeflenen yıl sonu enflasyonu 2 puan yükselterek %38 olarak güncellenmiştir. Şu an merek edilen 2024 yılının ikinci yarıyılında enflasyonun ne kadar olacağıdır.

Enflasyonun mayısta yıllık bazda yüzde 75 seviyelerinde tepe yapması beklenmektedir. Baz etkisinin ve uygulanan sıkılaştırıcı para politikalarının etkisiyle enflasyonun yıl sonu hedeflenen seviyeye düşürülmesi planlanmaktadır.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre enflasyonun 2024 Mayıs ayında %3, 2024 yılı Haziran ayında %2,54 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu veriler ışığında bir hesap yaptığımız takdirde 2024’ün ilk altı aylık enflasyon verisi %25,39 olarak tahmin edilmektedir. İşte buradaki oran SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı olacaktır.

EMEKLİYE ÜÇ FARKLI ZAM FORMÜLÜ!

1-TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI

Şu an 10 bin TL olan taban maaş muhtemel olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL seviyelerine çıkacaktır. Nedeni ise maaş farkları her zaman kök aylıklara yapıldığından kaynaklı özellikle 2000 sonrası emekli olanlarda 5 bin 500 TL ile 6 bin TL civarı emekli kök aylığı olanlar mevcut.

16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonu taban aylığın altında kök maaşı almaktadır. Bundan ötürü maalesef Hazine üzerinden destek sağlanmaktadır. Bu yüzden kök aylığı 8 bin TL altında olanlar zam alamayacağından ötürü taban aylığın artışına gidileceği kanaatindeyim.

2- REFAH PAYI

Önceki maaş farklarına bakıldığında her zaman refah payı adı altında mevcut kanunlara eklenti yapılarak ilave zam verildiğini bilmekteyiz. Burada özellikle bu dönem için refah payı eklentisinin memur emeklileri için yapılacağını tahmin etmekteyim. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı %25,39 iken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşmeden kaynaklı oluşacak fark %19,39 olacaktır. Ben aradaki %6 puanlık farkın eşitleneceğini ve %6 oranında memur emeklilerine refah payı verileceği kanaatindeyim.

3- KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM

Kök maaşa seyyanen zam yapılması demek bütçe dengelerinin tamamen değişmesi anlamına gelmektedir. Bu ihtimali biraz uzak görüyorum. Sadece taban aylığın altındakilere seyyanen zam yapılırsa bütün emekliler içerisinde huzursuzluğa yol açacaktır. Bu sebepten ötürü kök maaşa seyyanen zam yapılmasına ekonomi ekibi biraz uzak duracaktır.

Emeklilere yapılacak düzenlemede en güçlü beklenti en düşük emekli maaşının 12.500 TL – 15.000 TL seviyesine getirilmesi ve SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaş farklarının %25 civarında eşitlenmesidir.”

Kaynak: Milliyet

# HER, para, Hazine ve Maliye Bakanlığı

13 May 2024 - 09:18 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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