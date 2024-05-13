Buraya çözüm şart! Otogar Kavşağı’nda kaza trafiği kilitledi

Sabah erken saatte İzmit Otogar Kavşağında meydana gelen kaza sonrası iş saatinde trafik kilitlendi. Trafik lambasının olmadığı alanda daha önce de birçok kaza meydana gelirken sürücüler artık buraya bir çözüm istiyor. Taksinin, panelvan araca çarptığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.