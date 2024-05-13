Seka Park Müdürünün baba acısı

Büyükşehir Belediyesi Seka Park A.Ş. Genel Müdürü Bayram Karakuş ile birlikte 7 çocuk babası, Derviş Karakuş (94),vefat etti. Karakuş’un vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü. Karakuş bugün, Cenazesi bugün, Adıyaman Sincik İlçesi Mahmutoğlu Mahallesinde bulunan Mahmutoğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Mahmutoğlu Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.