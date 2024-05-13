Genç kadın her yerde aranıyor

Kocaeli’nin Derince ilçesi Öğretmenler Mahallesi’nde ikamet eden Ezgi Vural’dan günlerdir haber alınamıyor. Perşembe günü sabah saat 09:00 sıralarında işe gitmek için çıkan genç kadın bir daha eve geri dönmedi.
HER YERDE ARANIYOR
Vural’ın ailesi kızları eve gelmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis kamera kayıtlarını incelendi ancak hiçbir sonuç çıkmadı. Farklı marketlerde çalışan Ezgi’nin ailesi kızlarını her yerde arıyor. Ezgi Vural’ı gören veya yerini bilenlerin, durumu bir an önce kendilerine veya emniyet güçlerine veya babası Latif Vural’ın sahip olduğu 05314908562 iletişim numarasına bildirmeleri istendi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.