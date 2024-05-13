Genç kadın her yerde aranıyor

Kocaeli’nin Derince ilçesi Öğretmenler Mahallesi’nde ikamet eden Ezgi Vural’dan günlerdir haber alınamıyor. Perşembe günü sabah saat 09:00 sıralarında işe gitmek için çıkan genç kadın bir daha eve geri dönmedi.

HER YERDE ARANIYOR

Vural’ın ailesi kızları eve gelmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis kamera kayıtlarını incelendi ancak hiçbir sonuç çıkmadı. Farklı marketlerde çalışan Ezgi’nin ailesi kızlarını her yerde arıyor. Ezgi Vural’ı gören veya yerini bilenlerin, durumu bir an önce kendilerine veya emniyet güçlerine veya babası Latif Vural’ın sahip olduğu 05314908562 iletişim numarasına bildirmeleri istendi.