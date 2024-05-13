Hastanelerde "onaylı randevu dönemi" başlıyor

Hastanelerde 'Onaylı Randevu Sistemi' başlıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) düzenleme bugün hayata geçiyor.
Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.
Randevu onayı www.mhrs.gov.tr internet sitesi ve ALO 182 çağrı merkezi üzerinden verilecek. Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek.
Randevu tarihinden 1 gün önce 20.00'ye kadar onay verilecek
3 gün ve sonrası için alınan randevularda onay zorunlu. Muayene tarihinden önceki 2 gün içinde alınan randevular ise doğrudan onaylanmış sayılacak.
İptal işlemi randevu tarihinden bir gün öncesine kadar yapılacak. Onaylı randevular da iptal edilebilecek.
Onaylı randevusuna gitmeyenler için de uygulama değişmedi. Bu kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacaklar ancak sağlık kuruluşlarından randevusuz bir şekilde hizmet alabilecekler.
65 yaş üstü kişiler ve kanser hastaları muaf tutuldu
Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunan hastalara verilecek. Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastalar muaf tutuldu.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.