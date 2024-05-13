Emekli müezzin hayatını kaybetti

Körfez Fatih Mahallesi Fatih Camii’nden emekli olan 3 çocuk babası 54 yaşındaki Müezzin Emrullah Argın, peş peşe kalp krizi geçirmesi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Argın’ın cenazesi dün Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Paşalı - Allah rahmet eylesin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.