Altın fiyatları düşüşe geçti

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde 2 bin 439 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 996 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 988 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.438,92

Satış: 2.439,17

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.359,00

Satış: 2.359,36

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.902,28

Satış: 3.988,04

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.609,10

Satış: 15.903,39

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.780,16

Satış: 7.976,09

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.609,10

Satış: 15.903,39

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.273,51

Satış: 16.677,58