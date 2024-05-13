En ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Manuel araçlardan daha fiyatlı olsa da otomatik vitesli araçlara talep giderek artıyor. Türkiye'deki satılan araçların neredeyse yüzde 90'ı otomatik vitesli araçlardan oluşuyor.

10 NUMARA SEAT IBIZA

Seat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücünde üretiyor. Seat İbiza'nın satış fiyatı 1 milyon 210 bin lira.

9 NUMARA MG ZS

MG ZS'nin göze çarpan yanı 10,1 inçlik dokunmatik ekranı. MG ZS'nin fiyatı 1 milyon 199 bin lira.

8 NUMARA KIA STONIC

Kia Stonic, LED ön ve arka aydınlatma sistemi ile göz dolduruyor. Fiyatı ise 1 milyon 114 bin lira.

7 NUMARA- CITROEN C3

12 sürüş destek sistemi bulunan Citroen C3 1 milyon 087 bin liraya satılıyor.

6 NUMARA-RENAULT CLIO

Yeni nesil Renault Clio, 1 litre hacimli 90 beygir gücünde motoru ile tercih ediliyor. Satış fiyatı ise 1 milyon 75 bin lira.

5 NUMARA DACIA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway'in güncel satış fiyatı 1 milyon 66 bin lira...

4 NUMARA HONDA CITY

Honda City, geniş iç mekanı ile tercih ediliyor. Honda City'nin satış fiyatı ise 1 milyon 30 bin lira.

3 NUMARA RENAULT TALIANT

Renault Taliant, 1milyon liranın altındaki fiyatı ile dikkat çekiyor. Güncel satış fiyatı 965 bin lira.

2 NUMARA LEAPMOTOR T03

Çinli Leapmotor'un elektrikli modeli 890 bin liradan alıcı buluyor.

1 NUMARA HYUNDAI i10

Hyundai i10, 885 bin lira ile Türkiye'de en uygun otomatik vitesli araçların başında geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi