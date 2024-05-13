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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 May 2024 - 10:35- Gündem G:

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor: Kamuda bina ve araç alımı durduruldu! İşte tüm tedbirler...

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Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirleri duyurdu. İşte detaylar...

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor: Kamuda bina ve araç alımı durduruldu! İşte tüm tedbirler... mask
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Kamuda tasarruf dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketinin ayrıntılarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında programa ilişkin genel çerçeveyi çizerken; Bakan Şimşek tedbirleri açıkladı.

İŞTE KAMUDA UYGULANACAK TEDBİRLER


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar: 

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz.

TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız.

Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tne husus var.

Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz.

Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

ARAÇ VE BİNA ALIMI DURDURULUYOR

Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde bir çok reform yapacağız.

Kamuda taşıt sayısı ve standarları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.

Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma zemin hazırlamasıdır.

Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Tolu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

MOBİLYA VE DEMİRBAŞ ALIMLARI DURDURULUYOR

Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.

Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

ÖDENEKLERDE KESİNTİYE GİDİLİYOR

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.

Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.

KAMUDA İSTİHDAMA SINIRLAMA

Sokak ve cadde aydınlatmasında Led dönüşümle tasarruf sağlayacağız.

Temsil tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak.

3 yıl boyunda emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız.

YATIRIM İÇİN YENİ PROJE ALINMAYACAK

Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz.

Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz.

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendiriyoruz.

Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

Bu paket güçlü bir izleme, denetlem, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

TÜM KAMUNUN TEDBİRLERE UYMASI ZORUNLU OLACAK

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu vergide adalet, kayıtdışı gibi bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz.

Tedbirlere uyum bakanlık tarafından denetlenecek.

Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

YILMAZ: AZ KAYNAKLA ÇOK PROJE YAPACAĞIZ

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:


Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, çeşitli hazırlıkların devreye girmesiyle zamanı geldikçe yeni paketleri paylaşacağız.

Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

Az kaynakla daha çok proje yapacağız.

Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükümetler döneminde değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Kamu hizmetlerini aksatmadan güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

Deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmayacağız.

Ortaya koyduğumuz yeni paketimiz bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır

Kamunun tasarruf yapması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacak.

Bitme aşamasına yakın projelere, rekabet gücüne yoğunlaşan kamu yatırımları enflasoyn ile mücadelemizi güçlendirecek.

Orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

Gelecek yıl yüzde 20'nin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız.

Genelgemizde düşünülen tek istisna TBMM'dir.

"TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRACAĞIZ"

Harcama disiplininin yanı sıra tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele gibi yöntemlerle, kamu gelirlerinde sağlayacağımız iyileşme de bu hedefimize katkıda bulunacaktır


Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz

Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan genelge taslağı Cumhurbaşkanımızın onayına bu hafta içinde sunulmuş olacak.

Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayış içinde hazırlanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, hafta, yönetim, tasarruf, para, Mehmet Şimşek, Kamu, araç, hizmet

13 May 2024 - 10:35 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(11)
11

Kimisi - il jandarmanın sivil araçları özel iş takipi yapıyor yıllardır. aloooo

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 12:37
09

Öneri - Çalışan memura zam verilmemeli, fazladan 8000 TL aldılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 11:57
05

Tuna - O zaman yaşı gelmiş öğretmenleri emekli edeceksiniz geriden gelen genç öğretmenler gelecek sen 65 yaşındaki öğretmeni okullarda tutarsan bekleyen öğretmen sayısı milyonları geçer vede öğretmenleride okutma 5 yıl kapat bölümleri yazık bu çocuklara annelere babalara ne zorluklarla okutuyor insanlar çocuklarını

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 11:35
04

Esnaf - Yani zaten yapılması gerek bu deyimiydi bulaşarak sınırlamayla kalmasın bence kamuda araç kullanım kısıtlansın sadece genel müdürler araç kullansın

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 11:31
08

İsmail - @Esnaf 04 nolu yoruma cevabı: ona bile gerek yok...genel müdüre de ulaşım kartı versinler...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 11:44
03

Sucu - Deniyolarki araç kiralamayın! Tepeden tırnağa herkesin altında araba var.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 11:09
06

Işçi - @demir demir 02 nolu yoruma cevabı: inandın mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 11:38
Diğer 9 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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