Lastik fabrikası 51 işçi alacak

Kartepe'de faaliyet gösteren Prometeon Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. 51 işçi alımı yapacak. Fabrikada çalışmak isteyen 50 personelin erkek 21-40 yaşları arasında ve en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN
Fabrikaya alınacak 1 işçi ise kadın veya erkek, yaş sınırı olmaksızın okur yazar olması şartı gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.