Lastik fabrikası 51 işçi alacak

Kartepe'de faaliyet gösteren Prometeon Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. 51 işçi alımı yapacak. Fabrikada çalışmak isteyen 50 personelin erkek 21-40 yaşları arasında ve en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Fabrikaya alınacak 1 işçi ise kadın veya erkek, yaş sınırı olmaksızın okur yazar olması şartı gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi