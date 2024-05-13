Şehit annelerine anlamlı ziyaret

Anneler Günü münasebetiyle Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, şehit ailelerinin evlerine konuk oldu. İlk olarak şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı ve annesi Emine Arlı’yı ziyaret eden Başkan Gökçe, ardından şehit Serdar Gökbayrak’ın annesi Ferdane Açıksöz’ü ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Gökçe “Anneler Günü’nde ilçemizde ikamet eden Şehitlerimiz Emre Kaan Arlı ile Serdar Gökbayrak’ın ailelerini ziyaret ettik. Bu vesileyle başta Şehit ve gazi yakınları olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.