Kubilay İlkokulu’na ana sınıfı yapılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kubilay İlköğretim Okulu’nda yapılan ana sınıf çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Kocaman, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.İbrikdere Mahallesi’nde bulunan Kubilay İlköğretim Okulu’nda yapımı hızla devam eden ana sınıfı 100 metre kare alanda inşa ediliyor. Ek hizmet binası içerisinde iki sınıfın yanı sıra mutfak ve wcler yer alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kubilay İlköğretim Okulumuzda ana sınıflar ile üst sınıflarımızın bir arada olmasından kaynaklı yeni bir ek derslik ihtiyacı elzem nitelikteydi. Biz de minik yavrularımız daha rahat koşullarda eğitim görsün diye hemen işe başladık. Evlatlarımıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.