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Vali Yavuz’dan Çiftçiler Günü mesajı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Çiftçiler Günü için mesaj yayımladı.

Vali Yavuz’dan Çiftçiler Günü mesajı mask
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Mesajı şu şekilde:  “İklimi, verimli toprakları ve stratejik önemiyle cennet vatanımız Türkiye, bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu bereketli topraklar en kaliteli tarım ürünlerinin yetişmesine imkân sağlamıştır.  Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Milli ekonominin temeli ziraattır.” sözleriyle, tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşı olduğunu belirtmiştir.

Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden çiftçilerimiz her zaman baş tacımızdır.

Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakâr çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir.

Bu kapsamda ilimizde tarımsal faaliyetleri geliştirmek için çalışmalar yapmakta, projeler yürütmekte; üreten, refah ve huzurlu bir toplum için sabır, samimiyet ve emeği harmanlayan insanoğlunun en kadim mesleği olan çiftçiliği desteklemekteyiz.

Bu vesileyle, emekleriyle toprağı yoğuran, sezonları süresince alın terini eksik etmeyen, soframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, HER, Türkiye, Seddar Yavuz

13 May 2024 - 11:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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