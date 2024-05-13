Karagöllü’de Mevlid-i Şerif

Karagöllü Mahallesi Muhtarlığı’nın geleneksel olarak düzenlediği Mevlid-i Şerif programı hafta sonu Koca Mezarlık'ta gerçekleşti. Derince Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen programa protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe de bölge sakinlerini yalnız bırakmadı. İlahi dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda bir konuşma yapan Başkan Gökçe, köylere gereken önemi vereceklerini belirterek “Köylerimizde hayata geçireceğimiz projelerle başta sosyal ve kültürel adımlarımız olmak üzere bölgemizi daha da kalkındıracağız” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.