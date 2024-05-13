SATSO’dan KOTO 18. Meslek Komitesi’ne işbirliği ziyareti

Kocaeli Ticaret Odası’nın komiteleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Oda’ların komiteleriyle güçlü diyaloglar kurmaya ve ilimizde ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Eğitim ve Danışmanlık Grubu’nun yer aldığı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 28. Meslek Komitesi, Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi’ne eş meslek komite ziyareti gerçekleştirdi.

EMLAK VE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ BULUŞMASI

KOTO 18. Meslek Komitesi Başkanı Osman Sağlık’ın Komite Başkan Yardımcısı Zeynep Usta, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Meclis Üyeleri Emine Nilay Özkan, Fatih Özcan ve Komite Üyesi Hadiye Akkurt ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, SATSO heyetinden 28. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Demir, Komite Başkan Yardımcısı Fahri Ertaş, Komite Üyeleri Serap Yılmaz, İrfan Atış, Ahmet Karapekmez yer aldı.

GÖRÜŞÜLEN KONU BAŞLIKLARI

Karşılıklı işbirliği konularının ele alındığı ziyarette görüşülen konu başlıkları şöyle; Sektörde kayıt dışı işletmelerin denetimlerinin arttırılması, yabancı iş sözleşmeleri, sektörel çalıştayların sayısının arttırılması, yabancı emlak işletmelerinin sayısındaki artışlar, tüketicilerin bilinçlendirilmesi adına kamu spotu çalışmaları, sözleşmelerin elektronik ortamlarda yapılmasının sağlanması, mesleki yeterlilikte eğitim şartları ve içeriklerinin daha üst seviyelere çıkarılması, eğitim ve danışmanlık firmalarının TOBB nezdinde temsil edilmesinin sağlanması.

Kaynak: Bülten