Bülent Sarı ve yönetimi Gökçe’yi makamında tebrik etti

SARI VE YÖNETİMİ GÖKÇE’YE GİTTİ

Yerel seçimlerde Derince Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Sertif Gökçe tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Gökçe’nin son konukları Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı oldu. Ziyarette Baştan Sarı’nın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, Gençlik Kolları Başkan Vekili Umut Sevencan ve il yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan Gökçe’ye tebriklerini ileten Sarı ve beraberindeki heyet Gökçe’ye güvenlerini iletirken Derince’yi hizmetlerle dolu bir dönem beklediğine dair olan inançlarını ifade etti. Gökçe heyete teşekkür ederek sohbette bulundu.