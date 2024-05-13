Kocaman, mutluluklara ortak oluyor

BUSENUR İLE ENES EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Busenur Çetkin ile Enes Nemli çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
BÜŞRA İLE VEYSEL DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Büşra Can ile Veysel Can çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
MISRA İLE İBRAHİM ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Mısra Mutlu ile İbrahim Polat çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
FEYZA İLE DOĞUKAN EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Gazeteci Erdal Sertel ile Mukaddes Karahan çiftinin kızları Feyza Sertel ile Berna – Hüseyin Gülister çiftinin oğulları Doğukan çiftinin Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
DAMLA İLE ENES DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Damla Kaya ile Enes Ay çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
BARIŞ DELİKANLI OLDU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Barış Şengül’ün sünnet cemiyetine katıldı. Şengül ailesini tebrik eden Başkan Kocaman, hayırlı olsun dileğiyle hediyesini verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.