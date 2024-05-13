İhsaniyespor’da Serkan Başoğlu ile yola devam ediliyor

10 YILDIR BAŞKANLIK YAPIYOR

Kadınlar voleybolda 2.Lig’de yer alıp, futbolda alt yapıya önem veren kentin seçkin spor kulüpleri arasında yer alan İhsaniyespor’da genel kurul yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Serkan Başoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Önemli bir sanayi kuruluşunda yöneticilik yapan Başoğlu 10 yıldır Siyah-Beyazlı kulübün başkanlığını yapıyor, öncesinde 2 yıl da yönetim kurulunda yer aldı. Kongrede daha önce 15 olan asil yönetim kurulu üye sayısı 21’e çıkartıldı. Geçen dönemki yönetim kurulu listesinde önemli değişiklikler yapıldı. Eski ekipten sadece 6 isim devam ediyor. İhsaniyespor’un yeni oluşan yönetimi ilk toplantısını yarın akşam yapacak. Başkan Serkan Başoğlu yeni döneme dair hedeflerini ve projelerini açıklayacak.

İHSANİYESPOR YENİ YÖNETİMİ: Serkan Başoğlu(Başkan), Yağmur Benli(Genel sekreter), Numan Balaban(As Başkan), Zafer Kanpara(As Başkan), Mahmut Barış(As Başkan), Evrim Öztürk(2.Başkan futbol), Cansu Sirmen(2.Başkan voleybol), Volkan Barış(2.Başkan mali işler), Merve Kaba(Mali işler sorumlusu), Gülşah Uzuner(Voleybol şube sorumlusu), Ali Bahadır(Futbol Şube Sorumlusu), Gözden Akisen(Genel kaptan voleybol), Serkan Ürküt(Genel kaptan futbol), Arkın Balaban(Voleybol alt yapı sorumlusu), Burak Önder(Futbol alt yapı sorumlusu), Mehmet Yener(Bölge sorumlusu), Erdal Önder(Tesis sorumlusu), Kerem Önder(Taraftar sorumlusu), Meriç Furuncu(Taraftar sorumlusu), Mustafa Erdem(Basın sözcüsü), Kazım Şepik( Basın sözcüsü)

Kaynak: Spor servisi