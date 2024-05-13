7 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak

Sıfır otomobil alacaklar için 7 Temmuz tarihinde pek çok şey değişecek. Çünkü 7 Temmuz tarihinden itibaren sıfır satılan araçlarda yeni dönem başlıyor.
Bu tarihten sonra, sıfır araçlarda ‘ek paket’ olarak satılan birçok özellik artık zorunlu standart hale getirilecek.
Bu çalışmanın hayata geçirilmesinin asıl amacı, trafik kazalarını azaltmak olarak görülüyor. Trafik kazalarının azalmasını amaçlayan bu çalışma kapsamında, yeni ‘güvenlik teknolojileri’ sıfır araçlarda standart pakete eklenmek zorunda olacak. Normalde fazladan, ek ücret ödenerek alınan birçok özellik artık opsiyonel değil, standart hale getirilecek.
ARAÇ SATIŞLARINA KOTA GELEBİLİR
Otomotiv sektöründe uzmanlaşmış, kanaat önderi olarak görülen kişilere göre, 7 Temmuz'dan önce ülkemize gelen otomobiller, 7 Temmuz'dan sonra satışa sunulamayacak veya satışlarında bir kota belirlenecek.
Araç sahibi olmayı planlayan milyonların kafasındaki ‘Peki stoktaki sıfır araçlar ne olacak?’ sorusuna da uzmanlar açıklık getirdi.
Fiyatlar artacak mı, azalacak mı? sorularının yanıtını arayan vatandaşlar için uzmanlar, güvenlik sistemi eklenmeden satılan araçların fiyatlarında düşüşünün yaşanabileceği belirtiliyor.
Konuyla ilgili olarak, konunun uzmanları 7 Temmuz tarihinden önce otomotiv şirketlerinin ellerindeki stokları eritmek için araç fiyatlarında indirime gideceğini, 7 Temmuz tarihinden sonra ekstra özellikli araçlarını satışa sunarken de zam yapacağı konusunda fikir birliği sağlanmış durumda.
7 TEMMUZ'DAN SONRA ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK ÖZELLİKLER
-Akıllı hız yardımı
-Şerit takip asistanı
-Alkol kilidi hazırlığı
-Kaza veri kaydedici
-Kör nokta belirleme
-Yaya koruyan ön cam sistemi
-Acil durum frenleme asistanı
-Sürücü yorgunluk algılama sistemi
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
3000 Yıldır.... - Yerinde bir uygulama
Tütünçiftlik - bizde yolların çoğunda doğru dürüst şerit yok şerit takip asistanı nasıl çalışacak
İsmail - +200000 tl olur yani zam kaçınılmaz...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.