Genç yaşında halı sahada hayatını kaybetti

27 yaşındaki Hamza Yaşar, arkadaşlarıyla gittiği halı sahada top oynadığı sırada kendini kötü hissederek kenara dinlenmeye geldi. Burada bir anda yere düşen Hamza Yaşar için arkadaşları sağlık ekibi çağırırken, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hamza Yaşar, bugün Başiskele Tepecik Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tepecik Mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.