Ertuğrul Sağlam: Hiç düşünmeden geri geldim

Kocaelispor'da ikinci dönemine başlayan Ertuğrul Sağlam, Brunga Tesislerinde antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeniden takımın başına gelişiyle ilgili: "Başkanımız ve yöneticilerimiz Bu kulübün sana ihtiyacı var dediği anda bizim bu çağrıya kayıtsız kalma şansımız yoktu. Hiç düşünmeden geri geldim." derken devamında şu ifadeleri kullandı.
HAYATIMDA İLK KEZ OLDU
Tekrar sizlerle beraber olmaktan, bu şanlı ve büyük camiaya hizmet edecek olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Benim de hayatımda bir ilk oldu. Yaklaşık 20 yıla dayanan teknik adamlık sürecimde sezonun bu bölümünde ilk kez aynı takımla ikinci kez anlaşma yapıyorum. Genel yapım ve prensiplerim itibari ile sezon başı takımları alıp organize edip güzel bir hazırlık dönemi ile sezona başlamayı severim.
KALBİMLE KARAR VERDİM
Bu kez gerek kalbim gerekse de duygularım bana prensibimi yıkmama neden oldu. Bunun sebebi de şu… Sezon başı Kocaelispor’a gelirken çok güzel hedeflerimiz vardı. Takımı Süper Lig’e çıkarıp, Süper Lig’de kulübün unutulmaz günlerini yaşayıp Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım hayalinin peşinden gittik. Geldiğimiz günden itibaren hakikaten çok çalıştık, fedakarlık yaptık. Evde kalmadım… Evim tesisler oldu.
İSTEMEDİĞİMİZ BİR AYRILIKTI
İşin saha içindeki boyutu ile birlikte, yeniden yapılanma, tesisi kulübün vizyonuna yakışır hale getirmeye de gayret ettik. Bu kadar mücadeleden sonra ne yazık ki hiç istemediğimiz bir şekilde ayrılmak zorunda kaldım. Süreç geçti, başkanımız ve yöneticilerimiz “Bu kulübün sana ihtiyacı var” dediği anda bizim bu çağrıya kayıtsız kalma şansımız yoktu. Hiç düşünmeden geri geldim.
TARAFTAR CAMİAYA İNANIYOR
Allah’ın adaletine tüm kalbimle inanıyorum. Allah bize Bu işe siz başladınız, bu kadar emek verdiniz, bu işi sonlandırmak ve mutlu sona ulaştırmak sizin hakkınızdır yolunu açtı. Takımın düşüşe geçtiği bu süreçte birçok insan bana Hocam iyi düşündün mü? dedi. Fazla düşünmeme gerek yoktu. Yine söylüyorum. Taraftar, camiaya, oyuncu grubuna inandığım için buradayım. Daha önce defalarca yaptıkları gibi, sorumluluk alacaklar.
MANİSA'DA HAKEMLERİN ETKİSİYLE KAYBETTİK
Gençlerbirliği’nden son 2 dakikada 2 gol yedik sonra gittik Göztepe’yi yendik. İçeride Ümraniye karşısında sezonun en farklı yenilgisini aldık, gittik Bandırmaspor’u 3-0 yendik. Manisa’da hakemlerin de etkisi ile kaybettik ve bu takım her sıkıntılı sürecin arkasında çok çabuk reaksiyon göstererek toparlanmayı becerdiler. Perşembe günü Çorum’da da bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. "
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(18 )
Sarıçizmelimehmetağa - Ertuğrul hoca büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Basarii olcagina tüm şehir inandı.
Zagor - KARİYERİ BİTTİ BİRDAHA HİCBİR TAKİM CALİSTİRAMAZ REZİL OLDU
Basiskele41 - Bundan sonrasına Bakacağız benim bu seneden ümidim yok lakin finalde Sakarya yı yenip super lige çıkarsak havası bizi uçurur
Ama geçen yıl hoca geç geldi geçmiş geçmişte kaldı biz KOCAELİSPOR luyuz tek beklentimiz gelen hoca ve futbolcular bu kulübün büyüklüğününe yakışır oynasın biz mağlup olsalardı alkışlarız
Benim tek tavsiyem bugün itibarıyla gelecek sezonun hazırlığı yapılsın yeter biz dünü unuturuz
Kadköylü - Hocam Allah aşkına yönetime baskı mı kuruyorsun ne yapıyorsun bu kadroyu temizle.önümüzdeki sezon iş alırsın başına.bu takımda kalmayı hakeden bir tane yabancı yok.gönder hepsini alın bir kaç tane iyi yabancı değer katsın kadroya.gerekirse bir kaç futbolcu büyük kulüplerden kiralayın.şehir İstanbul’a yakın.çok rahatlıkla ikna edilir iyi futbolcular Kocaeli şehrine .
klavye direktör - değerli hocam hayırlı olsun. hocam ilk işin defanstaki atila turan yerine candeiası çekip oyunu defanstan başlatarak hücum futbolu oynamak olsun.
Emrah 41 - Adam gibi adam Ertuğrul hoca sana sonuna kadar inanıyor sonuna kadar da arkandayiz hoşgeldin Tuvana hocam
Mehmet - Ben olsam büyük ihtimalle dönmezdim. Ama sen gerçekten doğrusunu yaptın, seni canı gönülden kutlarım. Kocaeli senin arkanda. Başarılar ve bol şanslar dilerim.
Körfez Yeşil Siyah - Hoşgeldin Ertuğrul sağlam hocam sen üzülme doğrular sallanır ama yıkılmaz senin artık bir yanın yeşil bir yanın siyah olmuş seninle bu takım çok başarılara imza atıcak ben inanıyorum sen düzgün insansın Allah daima adaletli dürüst ahlaklı kullarını sever bizlerde seni çok seviyoruz
Timuçin - Hocam inanın duygulandım, o kadar samimi ki açıklamalarınız. Allahın izniyle çıksak da çıkmasak da yanındayız. Sen de bu camianın gerçek taraftarını biliyorsun. Teşekkür ederiz.
Emekli - Biraz düşünseydin gelmezdin
Emrah 41 - Reis sen kocaelisporlu değilsin konuşma bence hiç
METİN MERT - Geri gelmene sevindik.Başarılar dileriz.
Dobra - Bu sezonu yok sayıyoruz,gelecek sezonun hesabını şimdiden yap, takımın hallaç pamuğu gibi atılıp sıfırdan kurulması lazım.Bütün transferleri kendin yap,ondan sonra TAM SORUMLULUK sana ait,başaramazsan hesabını vereceksin.müeyyidesi de olmalı bu işin.
Mustafa Tuncar - 3 mac üst üstte kaybedince merak etme yeniden istifa seslerini duyunca .Düşünürsün
Sen farklıydın hani - Adam gibi adamsın Ertuğrul sağlam
Mahmut.. - ben dedim kaybeden kocaeli oldu... mis gibi gidiyoduk sacma sapan transferle vakit kaybettik... hoca deıl oubcu değişcektik
İhsaniyeli - Samimi insansın vesselam yürekten dualarımız seninle
Sözen - Hoş geldin hocam,seni seviyor ve sana güveniyoruz, canı gönülden başarılar diliyorum...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.