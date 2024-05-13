Ertuğrul Sağlam: Hiç düşünmeden geri geldim

Kocaelispor'da ikinci dönemine başlayan Ertuğrul Sağlam, Brunga Tesislerinde antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeniden takımın başına gelişiyle ilgili: "Başkanımız ve yöneticilerimiz Bu kulübün sana ihtiyacı var dediği anda bizim bu çağrıya kayıtsız kalma şansımız yoktu. Hiç düşünmeden geri geldim." derken devamında şu ifadeleri kullandı.



HAYATIMDA İLK KEZ OLDU



Tekrar sizlerle beraber olmaktan, bu şanlı ve büyük camiaya hizmet edecek olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Benim de hayatımda bir ilk oldu. Yaklaşık 20 yıla dayanan teknik adamlık sürecimde sezonun bu bölümünde ilk kez aynı takımla ikinci kez anlaşma yapıyorum. Genel yapım ve prensiplerim itibari ile sezon başı takımları alıp organize edip güzel bir hazırlık dönemi ile sezona başlamayı severim.



KALBİMLE KARAR VERDİM

Bu kez gerek kalbim gerekse de duygularım bana prensibimi yıkmama neden oldu. Bunun sebebi de şu… Sezon başı Kocaelispor’a gelirken çok güzel hedeflerimiz vardı. Takımı Süper Lig’e çıkarıp, Süper Lig’de kulübün unutulmaz günlerini yaşayıp Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım hayalinin peşinden gittik. Geldiğimiz günden itibaren hakikaten çok çalıştık, fedakarlık yaptık. Evde kalmadım… Evim tesisler oldu.



İSTEMEDİĞİMİZ BİR AYRILIKTI



İşin saha içindeki boyutu ile birlikte, yeniden yapılanma, tesisi kulübün vizyonuna yakışır hale getirmeye de gayret ettik. Bu kadar mücadeleden sonra ne yazık ki hiç istemediğimiz bir şekilde ayrılmak zorunda kaldım. Süreç geçti, başkanımız ve yöneticilerimiz “Bu kulübün sana ihtiyacı var” dediği anda bizim bu çağrıya kayıtsız kalma şansımız yoktu. Hiç düşünmeden geri geldim.



TARAFTAR CAMİAYA İNANIYOR



Allah’ın adaletine tüm kalbimle inanıyorum. Allah bize Bu işe siz başladınız, bu kadar emek verdiniz, bu işi sonlandırmak ve mutlu sona ulaştırmak sizin hakkınızdır yolunu açtı. Takımın düşüşe geçtiği bu süreçte birçok insan bana Hocam iyi düşündün mü? dedi. Fazla düşünmeme gerek yoktu. Yine söylüyorum. Taraftar, camiaya, oyuncu grubuna inandığım için buradayım. Daha önce defalarca yaptıkları gibi, sorumluluk alacaklar.



MANİSA'DA HAKEMLERİN ETKİSİYLE KAYBETTİK

Gençlerbirliği’nden son 2 dakikada 2 gol yedik sonra gittik Göztepe’yi yendik. İçeride Ümraniye karşısında sezonun en farklı yenilgisini aldık, gittik Bandırmaspor’u 3-0 yendik. Manisa’da hakemlerin de etkisi ile kaybettik ve bu takım her sıkıntılı sürecin arkasında çok çabuk reaksiyon göstererek toparlanmayı becerdiler. Perşembe günü Çorum’da da bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. "