23 ülke berberi arasında ikinci oldu

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Antalya Alanya ilçesinde Eurocup Türkiye tarafından düzenlenen Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden Kocaelili Yağız Öksüz ikinci oldu. 23 ülkeden berberlerin katıldığı yarışmada Yağız, ikinciliği göğüsledi. İzmit’e Barberino isimli berberde çalışan 17 yaşındaki Yağız Öksüz, aynı zamanda yarışmanın en küçük yarışmacılarından biri oldu. Türkiye ve Kocaali’ye başarılı bir şekilde temsil eden Öksüz, Türk bayrağı ile ödülünü aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.