Sağlam’dan Play-Off açıklaması: Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz

Kocaelispor’da ikinci dönemine başlayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Play-Off maçları ile ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “ Zamanımız çok yok. Çocukları ayağa kaldırıp, final maçı niteliğindeki mücadeleye hazırlayıp, inşallah Çorum’u geçip daha sonraki rakibimiz ile mücadeleye devam etme niyetindeyiz. Allah da bizi mahcup etmeyecek inşallah. Geçmiş ile ilgili çok fazla konuşmayı seven birisi değilim. Futbolcularla da paylaştım. Önceki huzursuzlukları tamamen kafanızdan silin, geçmişi silin, kendinizi sıfırlayın ve Çorum maçına odaklanmaya, bu maçı yaşamaya çalışın dedim.
MORAL OLARAK İYİYİZ
Kocaelispor’un Çorum’da oynadığı maçı televizyondan izledim. Takım iyi bir maç çıkardı. Bizim Çorum’u Çorum’da yenmememiz için hiçbir sebep yok. Eyüp’ü de Göztepe’yi de Bandırma’yı da yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. 30 Mayıs’a ulaşmak için kazanmak zorundayız. Futbolcularla toplantı yaptık, bireysel olarak görüşmelerimize devam ediyoruz. Genel anlamda moral olarak iyi durumdayız. Taraftarımız da geldi ve bizleri bağırlarına bastı.
İNŞALLAH HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
3 günlük süre içinde olumsuzluk yaşamadan ilk maçımıza çıkmak istiyoruz. Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz. Kocaeli şehrinin 15 yıllık hasretini dindirmek, çocukları güldürmek için önümüzde çok güzel bir fırsat var. Perşembe akşamı en iyisini yapmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyor. Ben güzel olacağına inanıyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak. “
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
İzmitli 41 - Ertuğrul Sağlam, değerli bir futbol adamıdır .Eğer sabredilirse başarılı olacağına canı gönülden inanıyor,kendisine başarılar diliyorum.
Kaizen 41 - 4 maç?
Ölme eşeğim ölme
Şampiyon Sakarya boşuna heveslenmeyelim
Mustafa Tuncar - futbolcularda sıkıntı adamlar oynamıyo
Özgür - Yağmasan da gürle hoca yürü kim tutar seni
Körfezzz - Olabilecek en iyisi sendin hocam dualarımız seninle
Atilla - Ertuğrul sen degerli bir futbol adamısın çıksakda çıkamasakda bu takımın başında kal seneye de çıkacak bir takım kur saygılar...
Körfezli Savaşçı - Hoca oynattığın futbol hoş değil yine 4231 le devam edeceksin alt yapıdan futbolcu oynatmaya cesaret edemiyorsun her rakibe aynı kadro aynı dizilişle çıkıyorsun geç müdahele ediyorsun benim için hocanın ismi farketmez oynattığı oyun önemli açık açık ben umutlu değilim hiç yanılmam
Son Pişman - Gel sen çalıştır
Yerli - inşaallah başarılı olursunuz hocam. Dualarımız sizinle. Rabbim başarılarınızı daim etsin. Amin
Demir - İnşallah olmasada canın sağolsun hoca başarılar diliyorum
Gölcüklü - Hayaller Paris….Bizde küçükken hayaller kuruyorduk.???
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.