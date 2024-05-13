Sağlam’dan Play-Off açıklaması: Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz

Kocaelispor’da ikinci dönemine başlayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Play-Off maçları ile ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “ Zamanımız çok yok. Çocukları ayağa kaldırıp, final maçı niteliğindeki mücadeleye hazırlayıp, inşallah Çorum’u geçip daha sonraki rakibimiz ile mücadeleye devam etme niyetindeyiz. Allah da bizi mahcup etmeyecek inşallah. Geçmiş ile ilgili çok fazla konuşmayı seven birisi değilim. Futbolcularla da paylaştım. Önceki huzursuzlukları tamamen kafanızdan silin, geçmişi silin, kendinizi sıfırlayın ve Çorum maçına odaklanmaya, bu maçı yaşamaya çalışın dedim.

MORAL OLARAK İYİYİZ

Kocaelispor’un Çorum’da oynadığı maçı televizyondan izledim. Takım iyi bir maç çıkardı. Bizim Çorum’u Çorum’da yenmememiz için hiçbir sebep yok. Eyüp’ü de Göztepe’yi de Bandırma’yı da yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. 30 Mayıs’a ulaşmak için kazanmak zorundayız. Futbolcularla toplantı yaptık, bireysel olarak görüşmelerimize devam ediyoruz. Genel anlamda moral olarak iyi durumdayız. Taraftarımız da geldi ve bizleri bağırlarına bastı.

İNŞALLAH HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

3 günlük süre içinde olumsuzluk yaşamadan ilk maçımıza çıkmak istiyoruz. Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz. Kocaeli şehrinin 15 yıllık hasretini dindirmek, çocukları güldürmek için önümüzde çok güzel bir fırsat var. Perşembe akşamı en iyisini yapmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyor. Ben güzel olacağına inanıyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak. “