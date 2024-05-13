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13 May 2024 - 13:16- Spor G:

Sağlam’dan Play-Off açıklaması: Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz

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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Play-Off maçı ile ilgili yaptığı açıklamada: “Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz. Kocaeli şehrinin 15 yıllık hasretini dindireceğiz” dedi.

Gökhan Beşiktaş
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Sağlam’dan Play-Off açıklaması: Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz
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Kocaelispor’da ikinci dönemine başlayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Play-Off maçları ile ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “ Zamanımız çok yok. Çocukları ayağa kaldırıp, final maçı niteliğindeki mücadeleye hazırlayıp, inşallah Çorum’u geçip daha sonraki rakibimiz ile mücadeleye devam etme niyetindeyiz. Allah da bizi mahcup etmeyecek inşallah. Geçmiş ile ilgili çok fazla konuşmayı seven birisi değilim. Futbolcularla da paylaştım. Önceki huzursuzlukları tamamen kafanızdan silin, geçmişi silin, kendinizi sıfırlayın ve Çorum maçına odaklanmaya, bu maçı yaşamaya çalışın dedim.

MORAL OLARAK İYİYİZ

Kocaelispor’un Çorum’da oynadığı maçı televizyondan izledim. Takım iyi bir maç çıkardı. Bizim Çorum’u Çorum’da yenmememiz için hiçbir sebep yok. Eyüp’ü de Göztepe’yi de Bandırma’yı da yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. 30 Mayıs’a ulaşmak için kazanmak zorundayız. Futbolcularla toplantı yaptık, bireysel olarak görüşmelerimize devam ediyoruz. Genel anlamda moral olarak iyi durumdayız. Taraftarımız da geldi ve bizleri bağırlarına bastı.

İNŞALLAH HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

3 günlük süre içinde olumsuzluk yaşamadan ilk maçımıza çıkmak istiyoruz. Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz. Kocaeli şehrinin 15 yıllık hasretini dindirmek, çocukları güldürmek için önümüzde çok güzel bir fırsat var. Perşembe akşamı en iyisini yapmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyor. Ben güzel olacağına inanıyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak. “

# Kocaeli, HER, VAR, kocaelispor, Ertuğrul Sağlam

13 May 2024 - 13:16 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(11)
11

İzmitli 41 - Ertuğrul Sağlam, değerli bir futbol adamıdır .Eğer sabredilirse başarılı olacağına canı gönülden inanıyor,kendisine başarılar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 15:35
10

Kaizen 41 - 4 maç?

Ölme eşeğim ölme

Şampiyon Sakarya boşuna heveslenmeyelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 15:14
09

Mustafa Tuncar - futbolcularda sıkıntı adamlar oynamıyo

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 14:29
06

Körfezzz - Olabilecek en iyisi sendin hocam dualarımız seninle

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 14:16
05

Atilla - Ertuğrul sen degerli bir futbol adamısın çıksakda çıkamasakda bu takımın başında kal seneye de çıkacak bir takım kur saygılar...

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 14:15
04

Körfezli Savaşçı - Hoca oynattığın futbol hoş değil yine 4231 le devam edeceksin alt yapıdan futbolcu oynatmaya cesaret edemiyorsun her rakibe aynı kadro aynı dizilişle çıkıyorsun geç müdahele ediyorsun benim için hocanın ismi farketmez oynattığı oyun önemli açık açık ben umutlu değilim hiç yanılmam

Yanıtla . 2Beğen . 19Beğenme 13 Mayıs 14:05
08

Son Pişman - @Körfezli Savaşçı 04 nolu yoruma cevabı: Gel sen çalıştır

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 13 Mayıs 14:21
03

Yerli - inşaallah başarılı olursunuz hocam. Dualarımız sizinle. Rabbim başarılarınızı daim etsin. Amin

Yanıtla . 16Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 14:03
02

Demir - İnşallah olmasada canın sağolsun hoca başarılar diliyorum

Yanıtla . 16Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 13:42
01

Gölcüklü - Hayaller Paris….Bizde küçükken hayaller kuruyorduk.???

Yanıtla . 3Beğen . 17Beğenme 13 Mayıs 13:36
Diğer 9 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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