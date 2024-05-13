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Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış

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Sevindikli ve Sipahiler Köyü arasında Tarihi İpekyolu güzergâhı üzerinde Körfez Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle Ulusal ve Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması düzenlendi

Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış mask
Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış
Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış
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Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle 10-12 Mayıs tarihlerinde Sevindikli’de gerçekleştirilen Atlı Dayanıklılık Yarışları nefes kesti. Sevindikli ve Sipahiler arasında oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarışma büyük ilgi görürken, renkli görüntüler de yaşandı. İki gün süren ve farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından kulüpler katıldı. 

Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sevindikli Taşköprü Er Meydanı’nda gerçekleştirilen final törenine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili Güven Şahinler, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Ahmet Erdemiş, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, muhtarlar, at yetiştiricileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış

MÜKEMMEL BİR PARKUR OLDU

Ödül töreni öncesinde Başkan Şener Söğüt’e destekleri ve hazırlanan etap için teşekkür eden Başkanvekili Güven Şahinler, “Çok güzel bir organizasyonu daha geride bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Şener Söğüt de konuşmasında, doğa harikası bir bölgede muhteşem bir etkinlik gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Tarihi İpekyolu’nda nefes kesen yarış

MUHTEŞEM BİR ETKİNLİK OLDU

Başkan Söğüt, “Geçtiğimiz kasım ayında ilkini gerçekleştirmiş, eksiklikleri görmüştük. Hava da güzel olunca muhteşem bir doğa içerisinde çok güzel bir etkinlik oldu. Ben emeği geçen herkese, federasyon yetkililerimize ve buraya gelen at yetiştiricileri ile sporculara teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan takımları ve yarışmacıları kutluyorum.

ATA SPORUNUN BAŞKENTİ OLDU

Binicilik bizim ata sporumuz. Ve güzel sporun Tarihi İpekyolu üzerinde gerçekleştiriliyor olması da bizler için ayrı bir mutluluk. Sevindikli bölgemiz ata sporumuz olan yağlı güreşin ardından artık uluslararası alanda Atlı Dayanıklılık Yarışması’na da ev sahipliği yapıyor” dedi.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Protokol üyelerinin konuşmasının ardından Ulusal ve uluslar arası alanda gerçekleştirilen ve 4 kategoriyi kapsayan (20, 40, 60 ve 80 kilometre) yarışlarda derece elde eden sporculara ve takımlara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni sonrasında hep birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Sporcular ve takım yöneticileri de Başkan Söğüt’e süreç boyunca desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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13 May 2024 - 13:34 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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