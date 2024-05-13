Körfez’de minikler ‘Tonton’un Çiftliği’nde buluştu

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro oyunu, minik tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi. Çocukların hafta sonu tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmesi için düzenlenen etkinlik izleyicilerinden tam not aldı.
ÇOK EĞLENDİLER
Her yaştan çocuğun katıldığı etkinliğe ilgi yoğundu. Kahkahaların havada uçuştuğu tiyatroda minikler bir yandan dans ederken, bir yandan da söylenen şarkılara eşlik ettiler. Hayvan dostların yaşamından alıntıları anlatan tiyatro oyunu çocuklar tarafından çok beğenildi.
OYUNUN KONUSU
Bir çiftlikte yaşayan hayvanları konu alan tiyatro oyunu, hayvan dostlarımıza iyi davranılması gerektiğini anlatıyor. Tonton dede yalnızlıktan huysuzlaşmış bir adamdır. Çiftliğindeki hayvanlara kötü davranmaktadır. Çiftlikteki hayvanlar Tonton'u çok severler fakat onlara kötü davranmasından rahatsızdırlar. Bunun üzerine Tonton' a ders vermek için çiftliği karıştırarak onun söylediklerini yapmazlar. Tonton sonunda onlara kötü davrandığını anlar. Hayvanlarından özür diler ve en iyi arkadaşlarını bir daha üzmez. Çiftlik eski güzel günlerine kavuşur.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.