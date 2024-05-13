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İzmit’in yeni katlı otoparkları için proje çalışmaları sürüyor

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Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Kocaeli eski Vergi Dairesi ve eski Kocaelispor Kulüp Binası yerine yapılacak katlı otopark projeleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. İmar ve proje hazırlık çalışmalarının devam ettiği alanlar için ilerleyen süreçte ihaleye çıkılması bekleniyor.

Yavuz Solmaz
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İzmit’in yeni katlı otoparkları için proje çalışmaları sürüyor mask
İzmit’in yeni katlı otoparkları için proje çalışmaları sürüyor
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OTOPARK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Kocaeli eski Vergi Dairesi’nde çalışmalar ocak ayı itibariyle tamamlandı ve yüklenici firma olan Arslan Can Gemi çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi imar birimi ve proje ekibi hayata geçirilecek katlı otopark için çalışmalarını devam ettiriyor. Yaz aylarında otopark ihalesinin gerçekleşmesi beklenirken bölge esnafı da işlerine katkısı olacağı sebebiyle çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istiyor.

İzmit’in yeni katlı otoparkları için proje çalışmaları sürüyor

 

KAMULAŞTIRMA SONRASI İHALE YAPILACAK

İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Baç mevkiinde bulunan Kocaelispor eski kulüp binası 2022 yılının mayıs ayında hurda karşılığında Esser Yıkım firması tarafından yıkıldı. Bölge yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Katlı otopark yapılması planlanan yerin daha geniş bir alana sahip olması için 3 parselde kamulaştırma yapılacağı öğrenildi. Kamulaştırma çalışmaları hazırlıkları ve proje çizim aşamasının tamamlanmasının ardından katlı otopark projesi için ihaleye çıkılacak.

İzmit’in yeni katlı otoparkları için proje çalışmaları sürüyor

İzmit’in yeni katlı otoparkları için proje çalışmaları sürüyor

# Kocaeli, kocaelispor, İzmit, Büyükşehir

13 May 2024 - 13:44 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitli. - Bu tarihi yapının önününe otopark dikmenin saatkulesinin önüne otopark dikmekten farkı yok,yetkililer lütfen gözden geçirin otoparkı heryere dikersiniz ama bu tarihi binayı bir daha bulamazsınız,açın önünü seyredelim bu güzel mimariyi,biraz insaf,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 15:17
01

Çukurbağlı - Canım yerleri, otoparka doldurun.

Önce Trafiği çözün. Ek yollar yapın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 15:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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