İzmit’in yeni katlı otoparkları için proje çalışmaları sürüyor

OTOPARK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Kocaeli eski Vergi Dairesi’nde çalışmalar ocak ayı itibariyle tamamlandı ve yüklenici firma olan Arslan Can Gemi çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi imar birimi ve proje ekibi hayata geçirilecek katlı otopark için çalışmalarını devam ettiriyor. Yaz aylarında otopark ihalesinin gerçekleşmesi beklenirken bölge esnafı da işlerine katkısı olacağı sebebiyle çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istiyor.

KAMULAŞTIRMA SONRASI İHALE YAPILACAK

İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Baç mevkiinde bulunan Kocaelispor eski kulüp binası 2022 yılının mayıs ayında hurda karşılığında Esser Yıkım firması tarafından yıkıldı. Bölge yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Katlı otopark yapılması planlanan yerin daha geniş bir alana sahip olması için 3 parselde kamulaştırma yapılacağı öğrenildi. Kamulaştırma çalışmaları hazırlıkları ve proje çizim aşamasının tamamlanmasının ardından katlı otopark projesi için ihaleye çıkılacak.