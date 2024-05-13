İzmit’in yeni katlı otoparkları için proje çalışmaları sürüyor

OTOPARK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Kocaeli eski Vergi Dairesi’nde çalışmalar ocak ayı itibariyle tamamlandı ve yüklenici firma olan Arslan Can Gemi çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi imar birimi ve proje ekibi hayata geçirilecek katlı otopark için çalışmalarını devam ettiriyor. Yaz aylarında otopark ihalesinin gerçekleşmesi beklenirken bölge esnafı da işlerine katkısı olacağı sebebiyle çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istiyor.
KAMULAŞTIRMA SONRASI İHALE YAPILACAK
İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Baç mevkiinde bulunan Kocaelispor eski kulüp binası 2022 yılının mayıs ayında hurda karşılığında Esser Yıkım firması tarafından yıkıldı. Bölge yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Katlı otopark yapılması planlanan yerin daha geniş bir alana sahip olması için 3 parselde kamulaştırma yapılacağı öğrenildi. Kamulaştırma çalışmaları hazırlıkları ve proje çizim aşamasının tamamlanmasının ardından katlı otopark projesi için ihaleye çıkılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli. - Bu tarihi yapının önününe otopark dikmenin saatkulesinin önüne otopark dikmekten farkı yok,yetkililer lütfen gözden geçirin otoparkı heryere dikersiniz ama bu tarihi binayı bir daha bulamazsınız,açın önünü seyredelim bu güzel mimariyi,biraz insaf,
Çukurbağlı - Canım yerleri, otoparka doldurun.
Önce Trafiği çözün. Ek yollar yapın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.