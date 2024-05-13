Üç yıl memur alımı sınırlandı; 'çift maaş'a tavan geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- En önemli öncelik hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak. Sürüdülebilir büyüme için tek haneli enflasyon şarttır. Para politikası, maliye politikası, yapısal reformala uyum içinde yürütülüyor.

- TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

- Bu bizim ilk tasarruf çabamız değil, son olmayacak. İlk paket değil, son paket de olmayacak. Kamuda verimliliği artırarak tasarrufu açıklıyoruz. Bu paketle çok güçlü, izleme, denetleme, raporlama ve yaptırımı hayata geçiriyoruz. Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

- Kamudaki harcama kontrolüyle dezenflasyonu da destekleyeceğiz. Reformlar yapacağız, bunları sizinle paylaşacağız.

- Kamuda taşıt sayısı ve kullanımları belirledik, etkinlikleri belirledik. Taşıtların verimli kullanılmasını sağlayacağız. Taşıt alanında kamu filo yönetim sistemiyle taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik.

- Kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül bir anlayışla yönetmeyi amaçlayacak. Taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Kurumlarımız sisteme veri girişine başladı. İlerleyen aşamada taşıtların ortak bir havuzda toplanması için zemin hazırlanacak.

Kamuya araç alınmayacak

- Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

- Yeni binalar kiralanmayacak, lojmanlar süresiz olarak kiralanamayacak. Üç yıl boyunca yeni bina alımı olmayacak.

- Kamuda yeni personel istihdamı üç yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacak. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alıyor. Bu ücretlere üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

Kaynak: Haber Merkezi