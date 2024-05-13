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Üç yıl memur alımı sınırlandı; 'çift maaş'a tavan geldi

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Kamuoyunun merakla beklediği tasarruf paketini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Şimşek, tasarruf politikaları kapsamında üç yıl boyunca emekli olan personel kadar memur alımı olacağını söyledi. Bina ve taşıt kiralamalarına sınırlama getirilirken, memurların alabileceği yönetim kurulu ücreti için tavan belirlendi.

Üç yıl memur alımı sınırlandı; 'çift maaş'a tavan geldi mask
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- En önemli öncelik hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak. Sürüdülebilir büyüme için tek haneli enflasyon şarttır. Para politikası, maliye politikası, yapısal reformala uyum içinde yürütülüyor.

- TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

- Bu bizim ilk tasarruf çabamız değil, son olmayacak. İlk paket değil, son paket de olmayacak. Kamuda verimliliği artırarak tasarrufu açıklıyoruz. Bu paketle çok güçlü, izleme, denetleme, raporlama ve yaptırımı hayata geçiriyoruz. Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

- Kamudaki harcama kontrolüyle dezenflasyonu da destekleyeceğiz. Reformlar yapacağız, bunları sizinle paylaşacağız.

- Kamuda taşıt sayısı ve kullanımları belirledik, etkinlikleri belirledik. Taşıtların verimli kullanılmasını sağlayacağız. Taşıt alanında kamu filo yönetim sistemiyle taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik.

- Kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül bir anlayışla yönetmeyi amaçlayacak. Taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Kurumlarımız sisteme veri girişine başladı. İlerleyen aşamada taşıtların ortak bir havuzda toplanması için zemin hazırlanacak.

Kamuya araç alınmayacak

- Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

- Yeni binalar kiralanmayacak, lojmanlar süresiz olarak kiralanamayacak. Üç yıl boyunca yeni bina alımı olmayacak.

- Kamuda yeni personel istihdamı üç yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacak. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alıyor. Bu ücretlere üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kamu, yeni, yönetim, araç, para, Mehmet Şimşek, tasarruf

13 May 2024 - 14:04 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Sanberk 41 - Yaşı dolmuş emekliliği gelip geçmiş tüm kamudaki kişilerin işlerine derhal son vermek gereklidir.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 14:43
02

Hk - @Sanberk 41 01 nolu yoruma cevabı: Dostum yaşı geçmiş demişsin de kamu da memur emeklilik yaşı 65 biliyomusun bilmiyosun yani 50 yşında emeklilik hakkı verildi de gitmediler mi ki verilse de gitmiyorlar sebebi bugün 50 tl maaş alan bir memurun emekli maası 20-26 bin TL arası neden gitsin??????????????

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 15:50

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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