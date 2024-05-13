Kocaelispor yağmur altında çalıştı

EKSİKSİZ ÇALIŞTILAR
Play-Off ilk turunda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde hazırlıklarına devam Kocaelispor’da futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Fitness çalışmasıyla başlayan çalışma düz koşuyla devam etti. Ardından dar alanda pas çalışmasıyla son buldu. Temsilcimiz bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.