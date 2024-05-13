Kocaelispor yağmur altında çalıştı

EKSİKSİZ ÇALIŞTILAR

Play-Off ilk turunda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde hazırlıklarına devam Kocaelispor’da futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Fitness çalışmasıyla başlayan çalışma düz koşuyla devam etti. Ardından dar alanda pas çalışmasıyla son buldu. Temsilcimiz bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.