Kartepe’ye lapa lapa kar yağdı

Kocaeli’de sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyrediyor. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Kartepe'nin zirvesinde ise sabah başlayan sağanak, yerini öğleden sonra kar yağışına bıraktı.
LAPA LAPA YAĞDI
Mayıs ayında Kartepe'nin zirvesinde lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de sevindi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Esra - İşallah kartepede kar dolar oynamaya çıkarız
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.