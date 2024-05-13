Kartepe’ye lapa lapa kar yağdı

Kocaeli’de sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyrediyor. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Kartepe'nin zirvesinde ise sabah başlayan sağanak, yerini öğleden sonra kar yağışına bıraktı.

LAPA LAPA YAĞDI

Mayıs ayında Kartepe'nin zirvesinde lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de sevindi.

Kaynak: Haber Merkezi