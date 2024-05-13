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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Farklı disiplinlerde 30 genç ve 10 sporcudan oluşacak kafile, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul edilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bestekar, müzisyen, şair ve siyasetçi Yücel Arzen tarafından hazırlanan gençlik marşı, ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek etkinlikte seslendirilecek.

Etkinlikler kapsamında, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan birer erkek ve kadın temsilci, Ankara'da buluşacak. Toplam 166 temsilci genç, Ankara, Samsun, Amasya ve Sivas'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek programlara katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs'ta 81 il kent meydanlarında "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde " Türkiye'nin Gücü Gençliği" mottosuyla çeşitli iletişim kampanyaları düzenlenecek. 360 derece iletişim stratejisine uygun olarak, reklam filmi, sosyal medya içerik çalışmaları gibi, farkındalığı arttırmaya yönelik kampanyalar yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın en güzel şekilde kutlanması için çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919, milli mücadelemizin ilk adımının atıldığı gündür. Bugün sahip olduğumuz tüm değerler, 19 Mayıs'ta başlatılan mücadelenin eseridir. Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs'ın, anlam ve önemine uygun olarak kutlanması için etkinlikler planladık. Gençlerin bayramını ve gençlik haftasının coşkusunu yansıtmak amacıyla ilk kez GSB 19 Mayıs Marşı hazırladık. Hafta boyunca yurt genelinde Gençlik ve Spor Festivalleri düzenleyeceğiz. Çeşitli etkinliklerle dolu kutlama programı hazırladık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

# hafta, Türkiye, İstanbul, sosyal, recep tayyip erdoğan

13 May 2024 - 14:14 - Türkiye --- Okunma

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