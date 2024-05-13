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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürdüğünü ve cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi mask
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Cari işlemler açığının geçen yılın mart ayında 5,2 milyar dolar olduğunu, bu yılın aynı ayında ise yüzde 13,4 azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, böylece Mayıs 2023'te zirve noktası olarak 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, sonraki aylarda 25,8 milyar dolar azalarak, mart ayı itibarıyla 31,2 milyar dolara gerilediğini ifade etti.

Bolat, aynı dönemde son 10 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 30,4 milyar dolar gerilediğini ve böylece Mayıs 2023'e göre cari işlemler açığının dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 45,2 düştüğünü ifade etti.

Son 10 ayda dış ticaret açığının yüzde 22 azalarak 91,9 milyar dolara gerilediğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak yüzde 73,7 olmuştur. 2024 Mart'ta yıllıklandırılmış bazda ihracatımız yaklaşık yüzde 0,8'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 6,4'lük azalışla 349,5 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 22 azalarak 91,9 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak yüzde 73,7 olmuştur."

"Mayısta açığın 30 milyar doların altına gerilemesi beklenmektedir"
Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğine dikkati çekerek, hizmet gelirlerinin mart ayında yıllıklandırılmış bazda 103,2 milyar dolar ile rekorunu yenilediğini bildirdi.

Hizmet kaleminin altında yer alan seyahat gelirlerinin ise 50 milyar doları aştığını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve Mayıs 2024'te açığın 30 milyar doların altına gerilemesi beklenmektedir."

Bolat, söz konusu verilerin Orta Vadeli Program'daki dış ticaret hedeflerine doğru ilerlendiğini gösterdiğini ifade etti.

Bakan Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da dış ticaretteki bu olumlu gidişatı dikkate alıp Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin pozitif güncellemeler yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, bir taraftan ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, diğer taraftan cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. İhracatta artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibarıyla devam etmesi beklenmekte, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vermesi öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmaya dönük üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

# ifade, hizmet, Türkiye, dolar, sosyal

13 May 2024 - 14:15 - Gündem --- Okunma

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