T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ
2024/9277 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9277 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
700.000,00
1
Taşıt
7BEP452 Plakalı , 2006 Model , AUDI Marka , A63.0 Quattro TDi Tipli , BMK112059 Motor No'lu , WAUZZZ4F26N174533 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , Araç üzerinde yapılan incelemede şase numarasının WAUZZZ4F26N174533 olduğu tespit edilmiş olup motor numarası okunamamıştır.Koltuk Sayısı: 5. Silindir Hacmi (cm3): 2967, Motor gücü (kw): 165, Kullanım Şekli /Amacı: Yolcu Nakli / Hususi. Aracın 4 kapı sedan kasa olduğu, motor kaputu açılarak incelenen motor,akü ve aksamların yerinde olduğu, çalıştırılan aracın motor kısmında bir problem tespit edilmediği, yağ kaçaklarının olduğu, 3.0 TDi dizel motor olduğu, otomatik şanzımanlı 4x4 çeker olduğu, aracın yürüyen aksam ve şanzımanının yerinde olduğu, yürür aksam üzerinde herhangi bir problem gözükmediği,314.804 km'de olduğu tespit edilmiştir.Ayrıntılı bilgi için UYAP Satış Portalından Bilirkişi Raporunu ve Satış Şartnamesini inceleyiniz.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 12:16
30/04/2024 (İİK m.114/4)