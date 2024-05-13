Şampiyon Maltaspor

SON HAFTAYA 2 PUAN GERİDE GİRDİ

Dört hafta öncesine kadar 2.Küme A Grubu’nda şampiyonluk yolunda avantajlı konuma gelen Maltaspor, Yeşilovaspor’un 1 puan önünde bulunuyordu. 11.haftada deplasmanda Çenesuyu Plajyoluspor’a 2-1 yenilen Sarı-Siyahlı ekip, bir anda Yeşilovaspor’un 2 puan gerisinde kaldı. Son haftaya kadar da bu puan farkı devam etti. Son haftaya Yeşilovaspor 26 puanla lider, Maltaspor ise 24 puanla ikinci sırada girdi.

MALTASPOR HÜKMEN KAZANDI YEŞİLOVASPOR PUAN KAYBETTİ

Son hafta Maltaspor, rakibi Yenişehirspor çıkmadığı için 3-0 hükmen kazanıp, puanını 27 yaptı. Maltaspor, 26 puanlı Yeşilovaspor’un Çenesuyu Plajyoluspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecekti. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Yeşilovaspor, rakibini yenemedi, karşılaşma 0-0 bitti. Bu skorlardan sonra iki takımda ligi 27’şer puanda tamamladı. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan Maltaspor şampiyonluğa ulaştı. Yeşilovaspor’un puan kaybının haberini alan Maltasporlu futbolcular çok büyük sevinç yaşadılar.



2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU